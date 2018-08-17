СМИ: Путин привезет на свадьбу главы МИД Австрии донских казаков

Владимир Путин приедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии вместе с донскими казаками. По данным австрийских СМИ, именно казачий хор станет подарком президента России для новобрачных. В Кремле эту информацию не комментируют. Ранее там отказались рассказывать, что каким будет свадебный подарок Путина.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. Свадьба запланирована на субботу. О том, что на неё приедет Путин, стало известно на этой неделе. В Кремле отметили, что президент заедет на свадьбу "по дороге в Берлин", где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кнайсль стала министром иностранных де Австрии от правопопулистской "Партии свободы", которая входит в правящую ныне коалицию с консервативной Народной партией канцлера Себастьяна Курца. "Партия свободы" известна своей пророссийской позицией и даже заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".

Последний раз Путин был в Австрии в начале июня. Это был его первый зарубежный визит с начала нынешнего президентского срока.