Германия и Греция договорились о возврате беженцев

Задержанные на австрийско-германской границе мигранты будут возвращены в Грецию в случае, если именно в этой стране они впервые попросили политическое убежище. Договоренность об этом достигнута между Берлином и Афинами, заявила представитель германского МВД Элеоноре Петерман. Об этом сообщает Reuters.

По словам Петерман, в ближайшее время Германия заключит аналогичное соглашение с Италией.

Первой страной, с которой Берлин договорился о возвращении беженцев, была Испания: новые правила предписывают высылать переселенцев, зарегистрированных в Испании в течение двух суток с момента задержания в Германии. Соглашения достигнуты и с рядом других стран ЕС.

С середины июня германские пограничники вернули свыше сотни мигрантов в Италию и Австрию — страны, где те впервые попросили убежище.

В июле германские власти объявили о создании в стране транзитных центров для беженцев. Туда будут попадать зарегистрированные в других государствах Евросоюза мигранты, которых впоследствии будут отправлять в эти страны. Такое решение стало результатом компромисса между канцлером Ангелы Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером, сторонником жесткого подхода к миграции.