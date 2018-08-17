Посаженный царь или Путин на австрийской свадьбе

Владимир Путин принял приглашение министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и отправляется на ее свадьбу. После этого - с официальным визитом к канцлеру Германии Ангеле Меркель. В чем разница отношения к президенту РФ двух государственных деятельниц?

Участвуют журналисты Аркадий Дубнов, Борис Юнанов и Борис Райтшустер, а также эксперт института Европы РАН Владислав Белов. Ведущая Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12



Опрос на улицах Москвы