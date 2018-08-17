Ильдара Дадина задержали в брянском суде

В Брянском областном суде задержали московского оппозиционного активиста Ильдара Дадина.

Дадин приехал на рассмотрение апелляции на продление ареста своего знакомого Дениса Бахолдина, которого обвиняют в членстве в экстремистской организации.

По словам адвоката Бахолдина Светланы Сидоркиной, Дадина задержали за выкрикивание лозунгов во время суда. В отношении него составляют протокол о нарушении порядка во время судебного заседания.

Дениса Бахолдина задержали в марте 2017 года в Москве, а позже перевели в СИЗО в Брянске. Его обвинили в участии в украинской националистической организации "Правый сектор", признанной в России экстремистской. По версии следствия, Бахолдин уехал на Украину в 2014 году. Там он вступил в "Правый сектор" и принимал участие в его деятельности.

Свою вину Бахолдин отрицает. Ранее активист заявлял, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее и били по ногам и голове, требуя признательных показаний.

Ильдар Дадин был осужден в 2015 году по обвинению в неоднократном участии в несанкционированных акциях. Он стал первым осужденным в России по этой статье. Год спустя активист рассказал о пытках, которым он подвергся в карельской исправительной колонии №7. В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор Дадину и признал за ним право на реабилитацию.