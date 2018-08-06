На экс-начальника колонии, в которой сидел Дадин, завели уголовное дело

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии, в которой сидел активист Ильдар Дадин, неоднократно сообщавший о пытках. Сергея Коссиева обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, сообщает "Интерфакс".

Ещё одним подозреваемым в этом деле является заместитель Коссиева. Его обвиняют в получении взятки. Источник "Интерфакса" утверждает, что уголовное дело в отношении бывших руководителей исправительного учреждения не связано с активистом Дадиным.

В конце мая Коссиев сознался в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следователей, начальник колонии вместе со своим заместителем, отправлял заключенных на участки, где приходилось выполнять тяжелую работу, чтобы позднее вымогать взятку за "послабление режима".

В конце 2016 года Дадин, отбывавший наказание в сегежской колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, рассказал, что к нему применяли пытки. По словам активиста, Коссиев лично участвовал в избиениях.

После заявления Дадина в колонии прошли проверки. Представители Федеральной службы исполнения наказаний тогда утверждали, что не нашли доказательств применения насилия к осужденному.