«Ура» и менты». В Крыму ищут оправдание нацизма в стихах

В конце июня 2018 года крымскотатарскую поэтессу Алие Кенжалиеву из Симферополя вызвали в следственное управление СК по Железнодорожному району для опроса. Следователь назвался Сергеем Ивановичем, фамилию произнес невнятно. Объявил, что в отношении поэтессы проводится доследственная проверка, показал запрос следственного комитета, но никаких документов на руки не дал. Проверка, по словам следователя, проводится по второй части статьи 354.1 УК РФ – «реабилитация нацизма» из-за нескольких стихотворений, опубликованных 9 мая в местной газете Qirim, куда поэтессы регулярно писала под псевдонимом Алие Кендже-Али.

Стихотворения до сих пор опубликованы на сайте газеты и посвящены тому, как сейчас проходит празднование Дня Победы. По логике следствия, которую объяснили поэтессе, она в своих стихах «принижает значение Победы, а значит оправдывает нацизм». Она утверждает, что пыталась показать в стихах «искусственный пафос современного праздника».

«Учат любить войну.

Не помнить трагедию,

Не молиться о душах несчастных,

Не беречь этот хрупкий мир.

Учат любить войну,

Радоваться тому, что она была.

Носить военную форму,

Гордиться в песнях и танцах.

Устраивать праздник».

Марк Солонин, Александр Невзоров, Андрей Зубов выражают свое мнение в публицистике, а вы в поэтической форме

Следователь задавал вопросы обо всех стихотворениях, попросил разъяснить смысл одного из них. Позже Кенжалиева узнала, что проверка началась после того, как в Роскомнадзор поступила жалоба на ее стихи, которую ведомство отправило в Следственный комитет, где решили на нее отреагировать. Кто написал жалобу, остается неизвестным. Одновременно следователь в сопровождении полиции навестил редакцию газеты, но она оказалась закрытой, – после 2014 года Qirim стала издаваться раз в неделю и редакция работала только три дня. После этого, по словам главного редактора Бекира Мамута, никто по делу о стихах не приходил и с ним не связывался. «Интерес у людей в погонах возник к стихам, посвященным 9 мая, но мы Кенжалиеву и раньше публиковали. Брали с ее странице в Facebook, согласовывали с ней и печатали. А в этот раз даже не спрашивали согласия, потому что это была уже четвертая публикация ее стихов», – рассказал Мамут. После того, как стало известно о проверке, которую проводит следствие, он связался с Кенжалиевой и напомнил, что газета уже публиковала материалы, осмысливающие празднование Дня победы. «Я сказал ей: «Алие, вы не одиноки в понимании того, как сейчас отмечается 9 мая, только Марк Солонин, Александр Невзоров, Андрей Зубов выражают свое мнение в публицистике, а вы в поэтической форме, как мама двух дочек, которых каждое 9 мая превращают в «детвору, одетую в войну», – рассказал главный редактор газеты Qirim. – Кенжалиева представляет собой своеобразную страницу нашей национальной поэзии. Она описала не новую и неоднократно замеченную сторону празднования 9 мая. И выразила это с крымской точки зрения, учитывая специфику празднования этого дня в Крыму».

«Земля в морщинах, как в паутине,

От мелких трещин исходит боль.

Здесь жил мой прадед, сады здесь были,

Теперь парады страны чужой».

Бекир Мамут не исключил, что проверка и возможное уголовное дело в отношении поэтессы может означать и «более широкий интерес к газете». Сама поэтесса никакой вины за собой не чувствует и любые оправдания нацизма в стихах отрицает. «Я уважаю людей, которые отдали жизни, именно поэтому я не хочу петь и танцевать, и я не выношу это пафоса празднования трагедии», – объяснила она свои стихи.

клепать все больше и больше уголовных дел, чтобы оправдать свое существование

Адвокат объединения «Агора» Алексей Ладин, представляющий интересы Кенжалиевой на время проверки, расценил интерес силовиков, как результат «охоты на ведьм, когда правоохранительным органам в Крыму необходимо в условиях палочной системы клепать все больше и больше уголовных дел, чтобы оправдать свое существование». «Стихи однозначны для понимания, они отражают душевные переживания, но никакого отношения к противоправным деяниям не имеют. Материал проверки по факту создания и распространения стихов демонстрирует абсурд уголовных дел, которые возбуждаются под видом борьбы с экстремизмом, оправданием фашизма и прочими явлениями», – отметил адвокат.

Если добрались до литературы, это попахивает сталинизмом

Кенжалиева преподает русский язык и литературу в школе, во время опроса прочитала следователю лекцию по современной поэзии, которую тут аккуратно записал. В конце июля поэтесса написала в Следственный комитет запрос с требованием раскрыть ей результаты проверки, однако спустя три недели ответа так и не последовало. «Я думаю, это такая психологическая война, такой прессинг, давление, – считает поэтесса. – Если добрались до литературы, это попахивает сталинизмом. Я не террорист, не политик, не преступница. Я пишу художественные тексты, даже не статьи. Высказываю свои чувства даже больше, чем мысли, внутренние переживания, ощущения. Как можно запретить человеку чувствовать то, что он чувствует».

Московский эксперт лингвист Елена Новожилова, практикующая независимую экспертизу в судебных процессах, прочитала стихи, опубликованные на сайте Qirim и напомнила о 44-й статье Конституции РФ, согласно которой каждому гарантируется свобода литературного творчества. «Стихи – и вообще литературные произведения – отличаются от прямого высказывания (ораторского выступления, интервью, заметки, да того же поста в соцсетях) гораздо бОльшим количеством тропов, то есть слов и выражений, используемых в непрямом значении для придания речи выразительности. Насколько мне известно, сейчас не существует методик судебной лингвистической экспертизы, работающих с тропами, с образностью. Самостоятельно же эксперты этот слой информации не считывают. Они практически всегда анализируют художественную речь как прямое высказывание. Например, они не видят библейскую метафору в словосочетании «овцы Христовы», полагают, что «овца» – бранное слово и, соответственно, «овцы Христовы» – оскорбление верующих. Но христиане сами себя называют этой метафорой – и для них оскорбление как раз такая экспертиза! Художественное произведение – это особый тип речи, и без учета его особенностей судебно-экспертное исследование лишается научной основы. Результат такой экспертизы будет не просто невоспроизводим – он будет непредсказуем», – прокомментировала Новожилова перспективы доследственной проверки.

несли и портреты Иосифа Сталина, издавшего приказ о депортации крымских татар в 1944 году

Стихи Кенжалиева написала под впечатлением празднования Дня победы в Симферополе. По центральной улице прошел парад военной техники, а после – шествие акции «Бессмертный полк», участники которой несли портреты погибших во Второй мировой войне родственников. В Крыму традиционно несли и портреты Иосифа Сталина, издавшего приказ о депортации крымских татар в 1944 году. Притом, что живых очевидцев победы становится все меньше, празднование превращается в акцию проявления государственной лояльности. «День Победы перестал быть обычным праздником. В нем теперь гораздо больше идеологического наполнения. С точки зрения отношения государства, это самый главный день, ключевая скрепа нации. И любое скептическое отношение к празднованию Дня Победы с каждым годом вызывает все больше негодования. Настроения центра улавливают и на местах, где никогда не было недостатка в готовых опережать желания власти», – считает главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов

«Картинки,

Все рады,

Шары.

Счастливые люди

Несчастной страны.

В три цвета окрашен

Всеобщий восторг.

За всех, кто сидит

Политический срок…

Оркестры и танцы,

«Ура» и менты».

Результаты доследственной проверки до сих пор не сообщаются ни самой Кенжалиевой, ни ее адвокату. Впрочем, какими бы они не были, уезжать из Крыма она не собирается. «Меня не беспокоит, будет дело или нет, меня даже не беспокоит, будет штраф или что-то ещё, – объяснила она. – Я просто не хочу быть на крючке, не хочу, чтобы меня прослушивали, следили за мной, не хочу взвешивать каждое слово, переживать за своих родителей и детей, думать о том, придут ли ко мне завтра в пять утра или ещё подумают над моей судьбой. Меня тошнит от всего этого».