РСЕ/РС осуждает сюжет с Асеевым на "России-24" и требует его освободить

Радио Свободная Европа/Радио Свобода подвергает сомнениям так называемые "признания" украинского журналиста и автора Радио Свобода Станислава Асеева в эфире телеканала "Россия-24" и продолжает требовать его немедленного освобождения. Асеева с 2017 года удерживают поддерживаемые Россией сепаратисты так называемой "Донецкой народной республики" на востоке Украины.

В заявлении корпорации РСЕ/РС говорится, что не известны ни обстоятельства, при которых был снят сюжет с Асеевым, показанный впоследствии в эфире российского государственного канала, ни время его записи. Неясно, оказывалось ли на Асеева при этом какое-либо давление.

Сюжет с участием Асеева вышел в эфир "России-24" 17 августа. В нем журналист говорит, что сотрудничал с украинской разведкой. Асеева впервые показали по телевидению с того момента, как он был захвачен в Донецке летом прошлого года.

Правозащитники и международные журналистские организации неоднократно призывали сепаратистов и Россию освободить Асеева, высказывая опасения, что журналист может подвергаться пыткам. Освободить его требовали также в Конгрессе США, в ОБСЕ, ООН и других международных организациях.