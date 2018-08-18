Мюллер предложил 6 месяцев тюрьмы для экс-советника Трампа

В США спецпрокурор Роберт Мюллер предложил суду назначить бывшему советнику предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу наказание в виде лишения свободы, однако сроком не более шести месяцев.

Пападопулосу ранее было предъявлено обвинение во лжи федеральным агентам во время допросов о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Пападопулос, в частности, пытался скрыть от следователей свои контакты с предполагаемыми российскими представителями, в том числе с профессором Джозефом Мифсудом, который предлагал ему компрометирующие материалы о сопернице Трампа на выборах – Хиллари Клинтон.

При этом обвинение в сговоре с Россией Пападопулосу предъявлено не было. Сам он признал свою вину. Ожидается, что приговор ему вынесут 7 сентября.

Присяжные продолжают обсуждать вердикт по делу Пола Манафорта – бывшего начальника штаба Трампа. Его обвиняют также в рамках расследования Мюллера, однако обвинения связаны не с российским вмешательством в выборы, а с уклонением от уплаты налогов в связи с деятельностью Манафорта на Украине.