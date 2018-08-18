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В Одессе задержали напавших на участников ЛГБТ-парада

Иллюстративное фото

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В Одессе полицейские задержали двух человек, которые напали на участников состоявшегося сегодня в городе парада ЛГБТ-движения. В правоохранительных органах Украины журналистам рассказали, что перед парадом были провокации, к которым, предположительно, причастны задержанные.

Саму акцию охраняли около пятисот полицейских.

Ранее сообщалось, что противники так называемого "Марша равенства" в субботу утром собрались возле памятника дюку де Ришельё в центре Одессы и призывали защитить традиционные семейные ценности.

В России власти регулярно отклоняют заявки на проведение гей-парадов. Отказы часто мотивируют стремлением оградить детей от "причиняющей вред информации" или вовсе запрещают акции без объяснения причин.

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