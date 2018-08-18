СМИ: у Минздрава неверная статистика по лекарствам для детей

Детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарствах, в России не семь, как утверждает Минзрав, а гораздо больше. Об этом "Эху Москвы" заявила замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава, комментируя высказывание министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Мониава настаивает, что врачи боятся официально выписывать детям запрещенные к распространению препараты, и рассказывают о них только устно. Отсюда и берется неверная статистика. В одном только московском детском хосписе более 450 детей получают незарегистрированные препараты, подчеркнула Лида Мониава.

В их числе – диазепам в микроклизмах, из-за которого возбудили дело в отношении матери неизлечимо больного ребенка Екатерины Конновой. Ее обвинили в попытке продать остаток препарата в интернете, а преследование москвички было прекращено только после критики в СМИ и последовавшей за ней проверки по линии Министерства внутренних дел.

Глава Минздрава Скворцова заявила журналистам, что диазепам в микроклизмах не производится в России, поскольку в стране только семь детей, которые нуждаются в незарегистрированных лекарствах.