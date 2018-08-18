Неизвестные удалили канал "Эха Москвы" на YouTube

В субботу неизвестные взломали канал радиостанции "Эхо Москвы" на YouTube и удалили все опубликованные на нем материалы. По словам главного редактора Алексея Венедиктова, это произошло около двух часов по Москве.

У канала было порядка двухсот тысяч подписчиков. На нем публиковались записи программ, а также велись прямые видеотрансляции эфиров из студии. Их перенесут на канал "Эхо Общество".