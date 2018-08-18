Покончил с собой сын бывшего депутата Госдумы Роман Шингаркин

В подмосковной Балашихе в субботу покончил с собой 18-летний Роман Шингаркин - сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина.

Он получил известность в прошлом году после несогласованной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве. Шингаркин и еще один подросток тогда залезли на фонарный столб, их фотографии стали одним из символов акции, в которой приняло участие множество молодых людей.

Шингаркин совершил самоубийство вместе со своей подругой Александрой Соловьевой. На своей странице ВКонтакте он оставил запись, в которой утверждает, что к решению уйти из жизни их подтолкнула не политика, а личные проблемы: "Это не Навальный; не курс партии (как бы мне не это нравилось, но не он)".

Сообщения СМИ о гибели Романа Шингаркина подтвердил РИА Новости его отец.

Шингаркин в марте нынешнего года был наблюдателем на выборах. Активного участия в оппозиционном активизме он, однако, не принимал. В апреле нынешнего года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, очевидно, имея в виду Шингаркина, заявил, что "один товарищ у памятника Пушкину забрался на фонарь по призыву Навального", и добавил, что это был сын миллиардера Олега Дерипаски: "...он благодаря папе объездил полмира. Ему уже скучно жить. Он так и сказал: "Я везде был, только не был на Пушкинской площади на одном уровне с великим поэтом". Каких-либо доказательств своих утверждений Бастрыкин не представил.