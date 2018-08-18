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Пекин подверг критике доклад Пентагона о китайской армии

Восточно-Китайское море, учения китайских вооружённых сил, март 2018

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Министерство иностранных дел Китая оценило недавний доклад Пентагона о китайской армии как "безапелляционный и непродуманный". Китайское внешнеполитическое ведомство призвало американскую сторону "отказаться от устаревшего мировоззрения холодной войны".

В докладе министерства обороны США, опубликованном на днях, говорилось, в частности, что китайская армия наращивает свои возможности по проведению операций за пределами страны.

Представитель китайского МИД заявил, что развитие Пекином национальной обороны "направлено на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Китая, и КНР имеет на это полное право.

В опубликованном 16 августа докладе Минобороны США утверждалось, что Народно-освободительная армия Китая может продемонстрировать "способность поразить вооруженные силы США и союзников, а также военные базы в западной части Тихого океана".

Программа модернизации китайской армии рассчитана на несколько десятилетий. Ее целью является создание войск на уровне мировых стандартов к 2050 году.

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