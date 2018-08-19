Обвиняемый по делу "Нового величия" попросил о помощи

Один из обвиняемых по делу организации "Новое величие" 30-летний Дмитрий Полетаев через свою мать передал изданию "ОВД-инфо" письмо, в котором попросил общественность о "моральной" и "финансовой" поддержке.

В послании, которое было написано 4 августа 2018 года, Полетаев сообщил, что "стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу", чтобы сформировать у ее членов "идеалистические мировоззрения" и затем манипулировать ими. Обвиняемый попросил помочь освободить его, отметив, что "стал понимать, каково это быть в месте, где тебя везде на 80 процентов ограничивают".

16 августа Дорогомиловский районный суд Москвы по ходатайству следствия перевел из СИЗО под домашний арест двух фигуранток дела — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Это произошло на следующий день после "Маршей матерей" — акций в поддержку обвиняемых, которые прошли в Москве и Екатеринбурге.

Десятерых участников ранее неизвестного движения "Новое величие" арестовали в середине марта в Москве, обвинив в создании экстремистского сообщества. Шестерых из них, включая Павликову и Дубовик, поместили в СИЗО, еще четверых – под домашний арест. По словам адвокатов, обвинение строится на показаниях человека, который внедрился в группу молодежи по заданию ФСБ.