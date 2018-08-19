Спектакль Pussy Riot получил награду шотландской газеты Herald

Спектаклю Pussy Riot - Riot days - на фестивале искусств Fringe в Эдинбурге присуждена награда шотландской газеты Herald - Angels award. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Эдинбурге.
Спектакль поставлен по книге одной из участниц арт-группы Pussy Riot Марии Алёхиной. На церемонии награждения Алехина поблагодарила за награду. Режиссер спектакля Юрий Муравицкий призвал к освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и российского режиссёра Кирилла Серебренникова.
Фестиваль Fringe считается одним из крупнейших событий театрального искусства в мире и проходит в Шотландии уже более 70 лет.
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