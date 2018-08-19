В Колорадо помощник местного законодателя наказана за портрет Путина

Советник законодателя-демократа в штате Колорадо Кейти Марч была наказана за то, что помогла разместить фотографию президента России Владимира Путина в здании капитолия в Денвере. Она была установлена возле места, которое изначально предназначалось для размещения портрета Дональда Трампа. Об этом рассказала спикер палаты представителей в штате Колорадо Крисанту Дюран, сообщает Associated Press.

Воспользовавшись служебным пропуском, Марч разрешила пройти в здание члену движения ProgressNow Colorado с изображением Путина. Сенатор-демократ Стив Фенберг сфотографировал инсталляцию и выложил ее в Twitter, после чего картину сняли.

По замыслу организаторов акции, портрет Путина должен был привлечь внимание общественности к опасности влияния России на Трампа.

По словам Дюран, палата представителей не давала разрешения на такие действия, и в отношении Марч уже применены дисциплинарные меры: ее лишили права свободного прохода в капитолий. Сама Марч призналась, что рассматривала этот поступок как "невинную шалость", и принесла извинения. Глава местного Сената Кевин Грантхам назвал эту постановку неуместной.

Инцидент произошел в конце июля — вскоре после того, как республиканцы не смогли собрать 10 тысяч долларов на портрет президента США Дональда Трампа, который они намеревались повесить в Капитолии.