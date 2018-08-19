Бывший глава ЦРУ Бреннан готов подать иск против Трампа

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что изучает возможность принятия мер правового характера, чтобы президент Дональд Трамп не мог лишать других бывших и нынешних официальных лиц допуска к секретным документам. Выступая в воскресенье в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, Бреннан заявил, что несколько адвокатов связались с ним по поводу возможной жалобы. На днях президент Трамп отозвал допуск Бреннана к секретной информации и пригрозил сделать то же самое в отношении других, включая критиков президента и лиц, связанных с расследованием действий России.

По словам Бреннана, он сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить подобные злоупотребления в будущем. Если это означает судебный иск, "то я на это пойду", заявил бывший глава ЦРУ.

Более 75 бывших сотрудников разведки осудили решение Трампа отозвать допуск Бреннана, заявив, что у них есть право выражать свои взгляды, не опасаясь наказания, сообщил Голос Америки.