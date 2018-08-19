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Бывший глава ЦРУ Бреннан готов подать иск против Трампа

Джон Бреннан, сентябрь 2016

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Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что изучает возможность принятия мер правового характера, чтобы президент Дональд Трамп не мог лишать других бывших и нынешних официальных лиц допуска к секретным документам. Выступая в воскресенье в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, Бреннан заявил, что несколько адвокатов связались с ним по поводу возможной жалобы. На днях президент Трамп отозвал допуск Бреннана к секретной информации и пригрозил сделать то же самое в отношении других, включая критиков президента и лиц, связанных с расследованием действий России.

По словам Бреннана, он сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить подобные злоупотребления в будущем. Если это означает судебный иск, "то я на это пойду", заявил бывший глава ЦРУ.

Более 75 бывших сотрудников разведки осудили решение Трампа отозвать допуск Бреннана, заявив, что у них есть право выражать свои взгляды, не опасаясь наказания, сообщил Голос Америки.

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