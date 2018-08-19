В Австрию со своим самоваром

Доброе утро!

Сегодня в Венесуэле у национальной валюты, боливара, отнимут пять нулей, после чего он превратится в суверенный боливар, привязанный к суверенной же криптовалюте петро (которая, в свою очередь, привязана к баррелю венесуэльской нефти). В суверенных же демократиях так:

В структурах Роскосмоса – еще два задержания, на этот раз за мошенничество.

Александр Лукашенко сменил правительство Беларуси – “чтобы система не пошатнулась”.

Путин сплясал на свадьбе министра иностранных дел Австрии, вошедшей в правительство по квоте крайне правой Партии свободы. Подарил самовар, показал казаков с балалайками.

С канцлером Германии Ангелой Меркель Путин разговаривал три часа. Пресс-конференции по итогам их полуночной прогулки в парке замка Мезеберг не было.

Свадебный подполковник

Президент России в компании Кубанского казачьего хора посетил свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Опоздал, конечно. Но подарил самовар, пасторальную картину (чьей кисти, Песков не сказал) и старинную масловыжималку. Невеста танцевала сначала с Путиным, потом с казаками. Медведей не было.

На переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждались Сирия, Украина, Иран и “Северный поток-2”. Путин с Меркель долго гуляли по парку, но до чего догулялись, никто подробно не объяснил.

По данным американской прессы, в США уже почти готовы санкции за “Северный поток-2” – осталось только решить, будут ли они применяться только к трубопрокатчикам или также и к организациям, финансирующим строительство.

Задержанные, арестованные и отчаявшиеся

Следственный комитет России обвинил в попытке мошенничества замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Сегодня суд назначит им меру пресечения.

Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Сегодня суд назначит им меру пресечения. Обвиняемый по делу “Нового величия” 30-летний Дмитрий Полетаев попросил о помощи в письме из СИЗО. Оно было написано до “Марша матерей” и перевода под домашний арест Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых по этому же делу.

30-летний Дмитрий Полетаев попросил о помощи в письме из СИЗО. Оно было написано до “Марша матерей” и перевода под домашний арест Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых по этому же делу. Соратник Навального Леонид Волков опубликовал переписку башкирского центра по противодействию экстремизму ("Центр Э") со службой безопасности ВКонтакте . Из нее следует, что соцсеть сообщает полиции о пользователях все, что той хочется знать, просто так, без всякого уголовного дела. Как он получил документы, Волков не объяснил.

. Из нее следует, что соцсеть сообщает полиции о пользователях все, что той хочется знать, просто так, без всякого уголовного дела. Как он получил документы, Волков не объяснил. В Подмосковье покончил с собой 18-летний Роман Шингаркин – тот самый, который в ходе акции “Он нам не Димон” 26 марта 2017 года залез на фонарный столб на Пушкинской площади в Москве. Самоубийство было двойное, вместе с девушкой.

Перемены в правительствах

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил премьера, министров архитектуры и строительства, промышленности, связи и информации, экономики, трех заместителей премьера, а также председателя Государственного военно-промышленного комитета. “Чтобы система не пошатнулась”, – объяснил Лукашенко свое решение.

В субботу принес присягу новый премьер Пакистана Имран Хан, в прошлом профессиональный игрок в крикет. Это новая страница в истории страны. Раньше премьерами попеременно становились представители двух основных партий, Пакистанской мусульманской лиги и Пакистанской народной партии (когда власть не захватывали военные).

Утраты

Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 42. При разборе завалов были обнаружены тела еще четырех погибших: семьи с ребенком и мужчины.

В возрасте 80 лет умер бывший Генсек ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан.

Пять ссылок

Литература – точнее, окололитература. Разговор с Абрамом Рейтблатом о том, как становятся социологами литературы, и фрагменты из дневника Софьи Андреевны Толстой, с комментариями. Хотя какие тут комментарии: “Сейчас 2 часа ночи, я все переписывала. Ужасно скучная и тяжелая работа, потому что, наверное, то, что написано мною сегодня, – завтра все перечеркнется и будет переписано Львом Николаевичем вновь”.

Художества. Фотограф Саша Руденски в разговоре пытается понять, чем был постсоветский период на пространстве бывшего СССР, когда он кончился и что наступило теперь. Петербургские искусствоведы Андрей Хлобыстин и Алла Митрофанова объясняют, что наступил выход из моноязычной лингвоцентричной культуры и что главное в этом процессе – петербургские фрики как норма индивидуации.

Кино. Отрывок из новой книжки Антона Долина “Такеси Китано. Детские годы”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок