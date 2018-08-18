Имран Хан стал премьер-министром Пакистана

Новый премьер-министр Пакистана Имран Хан в субботу принёс присягу, официально вступив в должность главы правительства. Его центристская партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость") победила на всеобщих выборах 25 июля.

Приход к власти бывшего профессионального игрока в крикет Имран Хана называют "новой страницей" в истории Пакистана. Ранее лидеры Пакистана меняли друг друга, представляя интересы двух основных политических партий – Пакистанской мусульманской лиги (Н) и Пакистанской народной партии – с перерывами на военное правление.

В пятницу, 17 августа, Имран Хан получил вотум доверия в Национальной Ассамблее. Агентство AFP считает, что, по всей вероятности, Хану предстоит возглавить коалиционное правительство. В своей первой речи в парламенте Пакистана в пятницу он заявил, что привлечёт к ответственности каждого, кто участвовал в разграблении страны.

Среди экономических задач наиболее насущная – недопущение экономического кризиса в Пакистане, для выхода из которого, возможно, придётся брать кредит у Международного валютного фонда (МВФ).