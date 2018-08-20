В России отказались строить собственные вертолетоносцы

Россия не собирается строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" министр промышленности и торговли Денис Манутров .

Ранее в июне вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что проектирование и строительство вертолетоносцев начнется в России после 2020 года.​



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Речь о строительстве Россией собственных вертолетоносцев зашла после того, как в августе 2015 года Франция отменила сделку в 1,4 миллиарда долларов на продажу Москве двух вертолетоносцев класса "Мистраль"в ответ аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Тогда же курировавший ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин, говорил, что на строительство вертолетоносцев может пойти компенсация, выплаченная Францией после разрыва контракта.





