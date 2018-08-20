Госпитализированный накануне координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов продолжает сухую голодовку в больнице. Об этом сообщила его жена Анастасия Удальцова. "Он не пьет, необходимые вещества ему вводят внутривенно", – сказала она.

19 августа Удальцова доставили из спецприемника в больницу с предварительным диагнозом "обезвоживание" после пяти дней голодовки против повышения пенсионного возраста, которую он объявил отбывая 30 суток административного ареста.

Удальцова арестовали 14 августа за повторное нарушение, допущенное при организации митингов. 28 июля он участвовал в согласованном мероприятии против пенсионной реформы. Однако в полиции Удальцову сообщили, что в тот день он организовал другое, несанкционированное мероприятие. На нем он сжигал портреты с изображениями лиц, "похожих на членов правительства".