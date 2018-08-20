Times: британских финансистов раскритиковали за работу с РФ

Руководство группы City UK, представляющей интересы британской финансовой отрасли, подверглось критике за план сотрудничества с Россией, руководство которой спецслужбы Великобритании обвиняют в организации химической атаки в городе Солсбери. Об этом сообщает Times со ссылкой на заявление одного из сотрудников организации.

Сотрудник City UK, который предпочел не афишировать свое имя, назвал "невероятным" тот факт, что уже в начале сентября британская группа намерена помочь Центральному банку России и другим российским партнерам в совершенствовании корпоративного управления.

В конце июля City UK объявила о создании группы "по корпоративному управлению", эксперты которой в следующие полгода проведут в Лондоне и Москве встречи. В ходе мероприятий стороны обсудят ведение бизнеса в России. Согласно обнародованному плану, поездки состоятся при поддержке британского посольства в Москве и будут профинансированы в том числе Фондом процветания МИД Великобритании.

В своем комментарии City UK признала "потенциальную проблематичность вероятного сотрудничества" с Москвой и сообщила о том, что у организации налажена долгосрочная программа работы в России. Как отметил представитель организации, в этой работе участвует и правительство Великобритании.

Британское правительство обвиняет Москву в применении в Солсбери в марте этого года нервно-паралитического яда "Новичок". В результате этой операции, которую, как считает британская полиция, совершили российские граждане, едва не погибли бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, тяжело пострадал местный житель Чарли Роули, а его подруга Дон Стёрджес умерла.