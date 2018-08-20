В Чечне совершены два нападения на полицейских

В Шалинском районе Чечни совершено нападение на отдел полиции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД, в помещение отдела в понедельник ворвались двое людей, вооруженных ножами.

Двое полицейских были ранены. По нападавшим открыли огонь, они убиты. Каких-либо иных подробностей пока не приводится.

Это второе нападение на полицейских в Чечне за последние сутки. Ранее нападение было совершено на пост дорожной полиции в Грозном. Трое полицейских пострадали - на них наехал автомобиль, за рулем которого был нападавший. Он был застрелен.