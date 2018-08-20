Верховный суд РФ: шифрованная переписка не охраняется Конституцией

Верховный суд России опубликовал апелляционное определение по делу Telegram против Федеральной службы безопасности. 9 августа суд отказался отменить распоряжению ФСБ, по которому мессенджер обязан предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей по первому требованию спецслужбы.

Данная информация не составляет охраняемой Конституцией и действующими на территории России законами тайны переписки, и, поэтому доступ к ней ФСБ никаких дополнительных ограничений не имеет, прокомментировал документ в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Руководство Telegram отказывается выполнять это требование, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений . В суде доводы компании назвали "необоснованными".

Отказ Telegram стал основанием для иска о блокировке мессенджера на территории России, поданного Роскомнадзором и удовлетворенного Таганским районным судом. Мессенджер пытаются заблокировать с 16 апреля 2018 года. Из-за этого Telegram работает с перебоями и, по данным исследовательской компании Mediascope, потерял пятую часть российской аудитории.