В Москве протестуют работники центра имени Хруничева

Сотрудники завода имени Хруничева, важнейшего предприятия российской космической отрасли, провели сход у проходной завода в Москве. Они выступают против сокращений и продажи большей части территории предприятия. По словам рабочих, центр Хруничева, который занимается созданием ракет-носителей "Протон" и "Ангара", ждет оптимизация – из-за огромного долга в 100 миллиардов рублей. Как утверждают сотрудники, к 2019 году под сокращение попадут около 1000 человек и будет распродано более 100 гектаров земель ракетного центра в Москве. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещает сохранить завод и коллектив. Но сотрудники ракетного центра утверждают, что уведомления о сокращении некоторым работникам уже выдали и обратно пока не отзывали.