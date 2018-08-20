Ельцин-центр: заявления Руцкого о путче - "бессовестная ложь"

Президентский центр Бориса Ельцина категорически отвергает заявления бывшего вице-президента России Александра Руцкого о поведении первого президента России во время попытки государственного переворота в СССР в августе 1991 года.

В интервью газете "Московский комсомолец", посвященном 27-й годовщине так называемого "путча ГКЧП", Руцкой, в частности, заявил, что Борис Ельцин в дни путча находился в состоянии алкогольного опьянения, а также намеревался бежать в посольство США в случае штурма Дома Советов ("Белого дома") в Москве.

В заявлении Ельцин-центра высказывания Руцкого названы "бессовестной ложью". В нем сказано, что именно Руцкой и тогдашний спикер Верховного совета России Руслан Хасбулатов предлагали Ельцину эвакуацию в посольство США, однако президент отказался от этого.

"Страна всегда будет помнить, что ее первый президент в критической ситуации проявил себя человеком исключительной личной смелости, без которой победа над путчистами была бы невозможна" - говорится в заявлении.

В эти дни отмечается 27-я годовщина попытки госпереворота, которая провалилась, в том числе, благодаря действиям руководства Российской Федерации во главе с Борисом Ельциным. Руцкой и Хасбулатов тогда были соратниками президента России. В 1993 году они, однако, во время осеннего вооруженного противостояния в Москве оказались по разные стороны баррикад. Руцкой и Хасбулатов были тогда арестованы и впоследствии амнистированы.

Никаких официальных мероприятий в связи с победой над ГКЧП в России не проводится. Бывшие защитники Белого дома намерены вечером в понедельник провести шествие и митинг.