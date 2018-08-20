Дело ГКЧП живет и побеждает?

В какой степени российская власть под руководством Владимира Путина реализовала идеи путчистов ГКЧП? Почему идеи свободы и достоинства не волнуют большинство населения России? Как удалось оболгать Бориса Ельцина? Почему нынешний президент - наследник Владимира Крючкова и других членом ГКЧП? Аннексия Крыма и война в Донбассе - попытка вести собирание новой постсоветской империи?

Уроки 27 лет прошедших после Августа 1991 года обсуждают бывший госсекретарь Российской федерации, философ , глава фонда "Стратегия" Геннадий Бурбулис и писатель, поэт Дмитрий Быков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 20 августа в 19:05