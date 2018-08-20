Сестер Хачатурян оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отклонил просьбу защиты обвиняемых о переводе их под домашний арест.

При этом во время заседания представитель прокуратуры сообщила, что в деле появились сведения о сексуальном насилии отца над своими дочерьми. По словам адвоката сестер Хачатурян Алексея Паршина, пока что следствие квалифицирует это как "аморальные действия".

57-летний бизнесмен Михаил Хачатурян был убит в Москве 27 июля. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено в доме на Алтуфьевском шоссе, где проживала семья Хачатурян. В преступлении признались три дочери погибшего – 17, 18 и 19 лет. Они сами вызвали полицию. Следственный комитет предъявил им обвинение в "убийстве группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание за это преступление – пожизненное заключение.

По словам сестер, на преступление их толкнули насилие и издевательства со стороны отца, которые они терпели в течение многих лет. Родные, друзья и соседи сестер Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома.

Тем не менее, 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян до 28 сентября. В настоящее время сестры находятся в московском СИЗО №6.