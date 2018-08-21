Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, чтоу следствия появилась "ниточка", которая, возможно, поможет установить как минимум исполнителей, а затем и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.Об этом Луценко сообщил в интервью "Украинской правде".Что это за информация, он не уточнил.

Генпрокурор Украины также добавил, что после двух лет расследования в деле по-прежнему нет подозреваемых.

Белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинские власти квалифицируют гибель Шеремета как умышленное убийство.

В феврале этого года гражданская жена погибшего, основатель издания "Украинская правда" Елена Притула обратилась в прокуратуру с заявлением расследовать дело как теракт. Позже она подала жалобу в суд на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко по делу о взрыве.

Во вторую годовщину гибели Павла Шеремета первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что установлена личность человека, который может быть причастен к убийству, но пока следствие его не идентифицировало.

Следствие рассматривает четыре основные версии убийства : профессиональная деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации на Украине и ошибка (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле).