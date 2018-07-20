Прошло два года со дня убийства Павла Шеремета

Сегодня исполняется ровно два года со дня гибели Павла Шеремета. В Киеве на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где был взорван автомобиль с журналистом, в пятницу утром собрались коллеги и друзья погибшего. На месте убийства Шеремета организован уголок памяти, к которому приносят цветы.

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сегодня сообщил у себя в Фейсбуке, что у следствия остается четыре версии убийства Павла Шеремета: профессиональная деятельность, личная неприязнь, попытка дестабилизировать ситуацию в стране, а также ошибочное нападение. Автомобиль, в котором взорвали Шеремета, принадлежал редактору "Украинской правды" Алене Притуле.

При этом само издание упрекает украинские правоохранительные органы в том, что убийство до сих пор не раскрыто. В ответ на запрос "Украинской правды" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил газету в спекуляциях и заявил, что "дела не расследуются под даты".

Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. В его машине сработало взрывное устройство. Ни исполнители, ни заказчики преступления до сих пор не найдены. Полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. При этом президент Петр Порошенко в феврале пообещал сделать расследование максимально открытым.

Смотрите фильм Мелани Бачиной "Шеремет. Цена свободы", снятый к первой годовщине гибели журналиста: