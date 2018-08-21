Сегодня 50-я годовщина советского вторжения в Чехословакию

Ровно 50 лет назад, 21 августа 1968 года, в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора. В так называемой операции "Дунай" принимали участие сотни тысяч военных, тысячи танков. Решение о вторжении принимало руководство тогдашнего СССР, советская армия была главной движущей силой операции.

Ввод советских войск положил конец так называемой Пражской весне - попытке чехословацкого руководства и общества провести реформы.

Войска были введены без согласия властей Чехословакии. Армия этой страны получила приказ не сопротивляться вторжению. В акциях протеста против советского вторжения принимали участие сотни тысяч людей. Более ста человек погибли. Советские войска оставались в Чехословакии до 1991 года.

В Чехии и Словакии нынешняя годовщина широко отмечается. В центре Праги вечером во вторник пройдет памятный концерт. Недоумение чешской общественности вызвало решение президента Милоша Земана отказаться от выступления в годовщину советского вторжения. Его пресс-секретарь объяснил это тем, что Земан сказал все, что думал, еще 50 лет назад, однако историкам не известно о каком-либо его выступлении в августе 1968 года. Чешское телевидение будет транслировать сегодня выступление президента Словакии Андрея Киски.

Официальная Москва никак не комментировала годовщину подавления Пражской весны. Бывшие лидеры СССР и России - Михаил Горбачев и Борис Ельцин - ранее официально приносили извинения за советское вторжение. Президент России Владимир Путин в 2006 году говорил, что Россия несет "моральную", а не юридическую ответственность за события 1968 года.

При этом в государственных или связанных с Кремлем СМИ в немногочисленных комментариях, посвященных годовщине ввода войск в Чехословакию, нередко проводится мысль о том, что он был "меньшим злом" по сравнению с якобы грозившим распадом Варшавского договора и пересмотром сфер влияния в Европе. Такое мнение звучит, в частности, на сайте агентства РИА Новости и в сюжете телеканала "Россия 24".

Журналист Илья Клишин призвал приносить сегодня цветы к посольствам Чехии и Словакии в Москве. Сам он написал в Фейсбуке, что у входа в посольство Чехии ему цветы положить не дали.

Накануне в Праге у посольства России прошла акция протеста, приуроченная к 50-летию вторжения советских войск в Чехословакию. Пришедшие к российскому посольству – десятки граждан Чехии, Украины, России – выразили недовольство современной политикой Москвы и её ролью в конфликте на востоке Украины.