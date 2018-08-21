Полицейский из Кыштыма получил 4,5 года колонии за применение силы

Суд в Челябинской области приговорил к 4,5 года колонии общего режима полицейского Глеба Пермякова за применение силы к задержанным. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, весной 2017 года полицейские остановили такси, в котором ехали супруги Наталья и Иван Шипулины.Сотрудники полиции отказались представиться и потребовали, чтобы Иван Шипулин пересел в полицейский автомобиль для установления личности. Он отказался, тогда его туда затолкали силой. Наталью Шипулину полицейские скрутили и положили на пол между передним и задним сиденьями. Пермяков, по её словам, "прыгнул" на неё, травмировал ей рот, а потом поставил на нее ноги и в таком положении ее довезли до отдела полиции.

По данным издания Znak.com , во время судебного разбирательства вскрылись два эпизода, в которых полицейский бил задержанных электрошокером.

Пермякова взяли под стражу прямо в зале суда. Он отказался признать вину.