Великобритания призывает ЕС ввести новые санкции в отношении России

Глава МИД Великобритании Джереми Хант намерен призвать Евросоюз ввести санкции в отношении России из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на речь Ханта, с которой он намерен выступить в Вашингтоне 21 августа.

По словам Ханта, ЕС должен присоединиться к Соединённым Штатам, которые уже анонсировали санкции в отношении Москвы из-за дела Скрипалей. Хант считает, что после покушения на Скрипалей и российской аннексии Крыма Брюссель должен оказывать большее давление на Москву и заставить ее соблюдать международные нормы.

8 августа Госдепартамент США объявил о введении новых санкций в отношении России из-за отравления Скрипалей. Новые ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Они касаются поставок товаров для оборонной промышленности. 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть вопрос снятия санкций, если Москва пойдет на уступки по Сирии и Украине, отвечающие интересам США.

4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии и доставлены в больницу. Тогда выяснилось, что их отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". После долгого лечения и реабилитации оба, в разное время, были выписаны из больницы и находятся под охраной в месте, адрес которого не разглашается британскими властями. В Лондоне заявили, что за покушением на Скрипалей стоит Кремль, "Новичок" разрабатывался в СССР. Москва обвинения отвергает.