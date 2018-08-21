Рыбка: я передала Дерипаске записи о вмешательстве в выборы

Арестованная в Таиланде Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, заявила, что передала бизнесмену Олегу Дерипаске все имевшиеся у нее аудио- и видеозаписи его разговоров, связанных, как она утверждала ранее, с обсуждением российского вмешательства в выборы президента США.

Вашукевич говорила с журналистами перед заседанием суда в Паттайе в понедельник. Рыбку, Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, и еще нескольких человек обвиняют в Таиланде в организации проституции. Они были арестованы в феврале – спустя буквально несколько недель после публикации расследования оппозиционера Алексея Навального об отдыхе Дерипаски в сопровождении Рыбки и других сотрудниц эскорт-агентства на яхте летом 2016 года. Навальный утверждал, что Дерипаска, в прошлом работавший с экс-начальником штаба Полом Манафортом, обсуждал на яхте с вице-премьером правительства России Сергеем Приходько вмешательство в выборы в США. Рыбка тогда заявила, что у нее есть доказательства этого, и даже предложила их агентам ФБР в обмен на освобождение из тюрьмы.

В понедельник Настя Рыбка заявила, что передала все записи, как и собиралась около месяца назад, Дерипаске, который взамен, по ее словам, обещал "кое-что для нее сделать". Она не ответила на вопрос, что будет, если Дерипаска не выполнит обещание, и не сказала, остались ли у нее копии записей.

Сам Дерипаска пока не прокомментировал заявление Рыбки.

Независимых подтверждений того, что у Рыбки вообще были записи разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы, нет. Сам Дерипаска это отрицает. Недавно он выиграл в России суд против Рыбки и Алекса Лесли, обвинив их в нарушении неприкосновенности частной жизни. Усть-Лабинский суд Краснодарского края взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей. Защита обжаловала это решение.