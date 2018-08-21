В Киеве у посольства России прошла акция в поддержку Сенцова

21 августа в Киеве перед российским посольством около 50 человек провели акцию в поддержку Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. Сенцов держит в колонии голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России. Сегодня сотый день голодовки.

Участники демонстрации призвали Москву отпустить украинского режиссера из колонии и спасти ему жизнь, а также зачитали написанные для него письма. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Пришедшая на акцию сестра заключенного Наталья Каплан высказала мнение, что бессмысленно просить Владимира Путина об освобождении Сенцова. Она подчеркнула, что сам режиссер категорически не желает просить российского президента о помиловании.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила во вторник, что обмен Сенцова на российских заключенных на Украине невозможен. По ее словам, которые приводит Интерфакс, это связано с тем, что Сенцов имеет "по факту два гражданства" - российское и украинское.

Сам Сенцов отказывается считать себя российским гражданином. Ранее его адвокат Дмитрий Динзе опубликовал в Фейсбуке справку, которая опровергает утверждения российских властей о том, что на момент осуждения Сенцов был гражданином России. Сенцов жил в аннексированном Крыму и там же был арестован в мае 2014 года.

К освобождению Сенцова призывают известные литераторы и кинематографисты, философы и политики. До сих пор российская власть никак не отреагировала на обращения мировых знаменитостей и глав государств. Без удовлетворения осталось и прошение матери Олега Сенцова о помиловании сына.