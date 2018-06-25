Адвокат: ФСИН подтвердила украинское гражданство Сенцова

Адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова обнародовал документ, в котором российские власти подтверждают украинское гражданство заключенного.

Дмитрий Динзе опубликовал в фейсбуке справку, направленную в октябре 2017 года консульству Украины в Екатеринбурге от управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу Министерства юстиции России.

Этот документ опровергает утверждение российских властей о том, что на момент осуждения Олег Сенцов был гражданином России.

В 2015 году украинский режиссер был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сегодня собирается подать официальное ходатайство на имя президента России Владимира Путина о помиловании Сенцова. Ранее сам Сенцов отказался писать Путину прошение о помиловании.