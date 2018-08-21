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Следователи не подтвердили факт поджога домов в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, пожар 21 августа 2017 года

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Причиной массового пожара в Ростове-на-Дону в августе прошлого года стало короткое замыкание в одном из домов. Об этом сообщил Следственный комитет России. Следователи не нашли подтверждения поджогам.

Обвинения по делу о массовом пожаре предъявлены бывшей сотруднице Пролетарского района Ростова и двоим сотрудниками энергетической компании "Донэнерго".

Следственный комитет также считает, что распространению огня способствовали плотная жилая застройка, особенности рельефа, жаркая погода и сильный ветер. В ходе следствия допрошены свыше 700 потерпевших, проведено более 60 экспертиз. Расследование дела планируется завершить в ближайшее время.

Массовый пожар в Ростове-на-Дону случился 21 августа 2017 года. По официальным данным, погиб один человек. Было повреждено 125 частных домов и около 40 квартир в многоквартирных домах.

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