Президент США обещает смягчение санкционной политики, если Путин изменит свое поведение в Донбассе. Однако Сенат США не видит никаких изменений. "Россия продолжает оккупацию Донбасса", - заявляет сенатор Менендес. Что может заставить его уступить? Обсуждают военный аналитик Юрий Бутусов ( Украина), политический аналитик Андрей Коробков (США), журналист Роман Цимбалюк (Украина), социолог Игорь Эйдман (Германия) политолог Сергей Марков (РФ). Ведущая Елена Рыковцева.
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