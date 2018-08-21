Президент США обещает смягчение санкционной политики, если Путин изменит свое поведение в Донбассе. Однако Сенат США не видит никаких изменений. "Россия продолжает оккупацию Донбасса", - заявляет сенатор Менендес. Что может заставить его уступить? Обсуждают военный аналитик Юрий Бутусов ( Украина), политический аналитик Андрей Коробков (США), журналист Роман Цимбалюк (Украина), социолог Игорь Эйдман (Германия) политолог Сергей Марков (РФ). Ведущая Елена Рыковцева.



Опрос на улицах Москвы