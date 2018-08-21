Госдепартамент: США заставили Путина заплатить за агрессию

Администрация Дональда Трампа сумела помешать агрессивным устремлениям Кремля. Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на проходящих в Сенате слушаниях по антироссийским санкциям во вторник, 21 августа. В своем выступлении, которое транслировалось на сайте Госдепартамента, он объявил, что Вашингтон заставил Владимира Путина заплатить цену за "враждебные действия", вовлечься в "гонку вооружений" и отказаться от реализации своих планов.

Замминистра финансов США Маршалл Биллингсли подтвердил, что санкции подорвали экономику России, лишив ее возможности продолжать агрессию. Он привел в пример обвал рубля, сокращение инвестиций и рост стоимости долговых обязательств для России.

Его коллега Сигал Манделкер счел санкции результативными, напомнив, что с 2017 года Минфин внес в список санкций более 220 российских компаний и организаций. Он сообщил, что это остановило сотрудничество США и России в сфере энергетики и ударило по приближенным к Кремлю олигархам.

По словам Манделкера, которые приводятся на сайте Минфина, Россия тем самым заплатила цену за такие действия, как "оккупация Крыма", "агрессия против Украины", "попытки подорвать западные демократии", "поддержка массовых убийств режима Асада в Сирии", "применение химоружия" в Британии, "зловредные кибератаки", "сотрудничество с международной преступностью", "нарушения прав человека на родине", "содействие коррупции" внутри самой России, обход санкций и другие деяния.

Сегодня в Сенате проходят два разных слушания, на которых обсуждается законопроект о новых антироссийских санкциях.

В ходе заседания законодатели спросили чиновников администрации об эффективности уже введенных санкций против Москвы, а также о новых методах воздействия на ее поведение. Митчел предложил обратиться за подробными ответами к разведке.

На слушаниях выступил республиканец Рэнд Пол, посетивший Москву в этом месяце. Он поддержал ослабление антироссийских санкций и призвал американских сенаторов встречаться с российскими депутатами. Возражая ему, сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что не видит смысла говорить с подсанкционными лицами, ответственными за аннексию Крыма.