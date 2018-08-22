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СПЧ подготовил поправки в антиэкстремистское законодательство

Глава СПЧ Михаил Федотов

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Совет по правам человека при президенте России предложит частично отменить уголовное наказание по статье об экстремизме, сохранив его лишь для насильственных экстремистских преступлений . Об этом говорится в подготовленном СПЧ проекте предложений по изменению законодательства, который есть в распоряжении РБК.

Обязательным квалифицирующим признаком экстремизма следует считать насилие. Это позволяет исключить возможность уголовного наказания за высказывания, не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией интересам, полагают в СПЧ.

В совете также считают, что такие формулировки как "разжигание социальной розни" и "утверждение религиозного превосходства" — невозможно трактовать однозначно, и предлагают отменить уголовное наказание "за оскорбление чувств верующих".

Предложения СПЧ также включают отмену административного наказания за демонстрацию нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды .

На прошлой неделе Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", направила в Государственную думу России, Верховный и Конституционный суды и Министерство юстиции обращение с инициативой амнистировать осужденных по экстремистским статьям за репосты и лайки. Идею поддержали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, министерство связи и Русская православная церковь.

В 2017 году по 282-й статье за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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