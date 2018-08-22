СМИ: во владимирской тюрьме скрывают голодовку заключенных

Во Владимирской области администрация тюрьмы № 2 скрывает информацию семи заключенных, которые 13 августа объявили голодовку против пыток. Об этом сообщает издание "ГУЛАГ-Инфо" со ссылкой на письмо руководителя некоммерческой организации "Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции" Романа Кайфаджяна.

Он также пишет, что администрация тюрьмы, чтобы не допустить распространения информации о голодовке, запрещает её участникам встречи с родственниками и адвокатами.

В письме перечисляются фамилии заключенных и говорится, что объявили голодовку в знак протеста против пыток и избиений со стороны сотрудников учреждения, а также доведения до самоубийств во Владимирском централе.

20 июля "Новая газета" опубликовала полученную правозащитниками видеозапись избиения заключенного в Ярославской колонии. После публикации видео нескольких сотрудников колонии арестовали, а ФСИН пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.