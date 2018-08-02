Арестован десятый участник пыток в ярославской колонии

Заволжский суд Ярославля арестовал до 20 сентября младшего инспектора исправительной колонии №1 Андрея Зыбина, обвиняемого в пытках осужденного Евгения Макарова. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Зыбин стал десятым сотрудником ярославской колонии, которого арестовали по делу о пытках. Девять человек суд отправил в СИЗО, еще один обвиняемый – замначальника колонии Иван Калашников – помещен под домашний арест.

Всего в пытках участвовали 18 сотрудников ИК.

20 июля "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Инцидент произошел летом 2017 года, и еще тогда Макаров и несколько других заключенных колонии заявляли о систематических избиениях сотрудниками ИК, однако Следственный комитет, проведя проверку, отказал в возбуждении уголовного дела, посчитав "применение физической силы и специальных средств обоснованным и правомерным".

Спустя год, после публикации видеодоказательств, СК все же завел дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Накануне стало известно, что на следователя Родиона Свирского, который в июле 2017 года проигнорировал жалобы заключенных на систематические пытки, заведено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".