Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта

Полицейские в Берлине

Генеральная прокуратура Германии в среду, 22 августа, задержала в Берлине россиянина по подозрению в подготовке теракта. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Задержанному Магомеду-Али С. 31 год. Фамилию германские власти не раскрывают. В квартире россиянина провели обыск.

Германские власти подозревают задержанного в подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ. Уточняется, что россиянин имел связи с группой, задержанной весной 2017 года в Марселе. Тогда полиция Франции заявила об аресте двоих человек, планировавших взрыв на избирательном участке во время президентских выборов.

Меру пресечения для задержанного в ближайшее время изберёт суд.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG