В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта

Генеральная прокуратура Германии в среду, 22 августа, задержала в Берлине россиянина по подозрению в подготовке теракта. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Задержанному Магомеду-Али С. 31 год. Фамилию германские власти не раскрывают. В квартире россиянина провели обыск.

Германские власти подозревают задержанного в подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ. Уточняется, что россиянин имел связи с группой, задержанной весной 2017 года в Марселе. Тогда полиция Франции заявила об аресте двоих человек, планировавших взрыв на избирательном участке во время президентских выборов.

Меру пресечения для задержанного в ближайшее время изберёт суд.