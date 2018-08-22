"Единая Россия" объявит себя партией президента в кризисных регионах

Кремль позволил использовать слоган "Единая Россия" – партия президента" в тех регионах, где у её кандидатов наиболее низкие рейтинги перед выборами 9 сентября. Об этом РБК рассказали источники, близкие к администрации президента.

"Фактически это последний резерв для партии", – сказал один из собеседников издания.

В последние месяцы популярность "Единой России" снизилась на фоне планов правительства повысить пенсионный возраст в России. С начала года она упала на 16 пунктов.

Разрешения на использование слогана уже получили отделения партии в Иркутской и Владимирской областях, где пройдут выборы в законодательные собрания,а также в Екатеринбурге – там намечены выборы в городскую думу. Ещё по двум областям – Архангельской и Ульяновской – решение ещё не принято.

В 2016 году на парламентских выборах "Единая Россия" использовала цитаты из заявлений Путина, но не его изображения. На выборах 2017 года в регионах кандидаты от партии участвовали без цитат Путина, в 2018 году они их также не будут использовать. Об этом РБК сообщил близкий к руководству партии источник.

Правительство России предложило повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. За законопроект о пенсионной реформе, принятый в первом чтении 19 июля, проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты от "Единой России", кроме Натальи Поклонской.