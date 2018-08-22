Советник Трампа: Россия "увязла" в Сирии

Россия "увязла" в Сирии и теперь "отчаянно" ищет в Европе средства на восстановление разрушенной страны. Об этом 22 августа заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон в интервью с Reuters в ходе визита в Израиль. По мнению Болтона, эта невыгодная для Москвы ситуация дает Вашингтону "рычаг давления" на Россию в том, чтобы она вынудила Иран вывести войска из Сирии.

Советник указал, что США в Сирии нацелены на уничтожение террористической группировки "Исламское государство", а также обеспокоены присутствием в стране иранских сил. Болтон сообщил, что Штаты одобряют военные удары Израиля по сирийским объектам, которые Иран использует для атаки на еврейское государство.

Говоря о планах Дамаска атаковать силы вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, Болтон предупредил, что США дадут серьезный ответ на возможное применение там химического и биологического оружия. По его словам, американцам не удалось достичь с Россией понимания в том, что касается наступательной операции Асада.

Заявление Болтона согласуется с озвученным во вторник совместным заявлением США, Франции и Великобритании, которые пригрозили президенту Сирии Башару Асаду возмездием в случае, если его войска применят химоружие в Идлибе.

На прошлой неделе в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон не намерен финансировать восстановление Сирии до тех пор, пока в этой стране не начнется "заслуживающий доверия" политический процесс под эгидой ООН. В то же время в ведомстве подчеркнули, что американские войска останутся в Сирии до полной победы над террористической группировкой "Исламское государство".