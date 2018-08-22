В Татарстане правозащитники рассказали о пытках в полиции

Председатель Ассоциации незаконно осужденных Татарстана Надежда Шакирова рассказала о пытках и фабрикации дел в одном из отделов полиции Казани. По словам правозащитницы, жертвами сотрудников правоохранительных органов стали как минимум десть человек. Об этом сообщает "Idel.Реалии".

Шакирова утверждает, что в апреле 2017 года её брата Сергея Григорьева задержали сотрудники полиции и доставили в отдел по борьбе с организованной преступностью. Там его якобы начал пытать начальник отдела Дмитрий Марфин и ещё четверо полицейских. К Григорьеву применяли пытки током и удушение. На следующий день его доставили в больницу, однако врачи заявили, что пострадавший полностью здоров. Шакирова написала заявление в Следственный комитет, но там не стали заводить уголовное дело. Григорьева осудили по обвинению в разбое и вымогательстве. Свою вину он не признал.

Шакирова выяснила, что её брат был не единственной жертвой Марфина. На пытки в полиции жаловались Алексей Каляканов, Евгений Киряхин и Александр Булычев, которые были осуждены в 2011 году. Жительницы Казани Ирина Синягина и Мария Варнашова под пытками были вынуждены дать ложные показания. Правозащитница утверждает, что уголовные дела связанные с пытками были сфабрикованы. Шакирова заявила, что ей удалось найти не менее десяти пострадавших от действий сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью. Вместе с ними она организовала Ассоциацию незаконно осужденных Татарстана. Правозащитники написали заявление в правоохранительные органы и обратились к президенту России Владимиру Путину.