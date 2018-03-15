Задержанный в Москве анархист пожаловался на пытки

Анархист Святослав Речкалов, задержанный накануне в Москве во время обысков у активистов объединения "Левый блок", пожаловался на пытки. Об этом правозащитному порталу "ОВД-Инфо" рассказала девушка по имени Евгения, которую в минувшую среду также доставили в полицию, но потом отпустили.

Речкалов заявил, что его били током по ногам и заставляли сознаться в причастности к акции у офиса "Единой России", окно которого разбили неизвестные. Евгения настаивает, что активист, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, не имеет отношения к нападению.

В среду полиция провела обыски в штабе "Левого блока" и квартирах активистов. Пятерых из семи задержанных отпустили. Мать одного из них заявила, что поводом послужил 37-й номер журнала "Автоном", якобы внесенный в реестр экстремистских материалов. В "Левом блоке" связывают действия полицейских с призывами к бойкоту выборов.

Также сообщалось, что обыск проходил в рамках расследования уголовного дела о вандализме в отношении активистки Елены Горбань. 13 февраля ее задержали после акции против арестов и пыток со стороны сотрудников ФСБ. Позже активистку отпустили под подписку о невыезде.