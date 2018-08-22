"Мемориал" признал ростовского студента политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным 18-летнего студента из Ростова-на-Дону Яна Сидорова, арестованного по обвинению в попытке устроить в городе массовые беспорядки 5 ноября 2017 года.

По версии следствия, Сидоров и еще двое арестованных – Владислав Мордасов и Вячеслав Шамшин – 5 ноября 2017 призывали к беспорядкам с помощью агитационных материалов, а также планировали нападения на полицейских.

Сами активисты настаивают, что лишь проводили мирные пикеты, не связанные с намеченной на тот день акцией запрещенной в России организации "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, которую власти признали экстремистской.

Правозащитники считают версию следствия неубедительной. В "Мемориале" полагают, что дела в отношении Шамшина и Мордасова могут сфабриковать, как это, по их мнению, произошло в случае с Сидоровым. Студент в знак протеста объявлял голодовку, назвав уголовное дело политически мотивированным.