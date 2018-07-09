Обвиняемый в массовых беспорядках в Ростове-на-Дону объявил голодовку

Ян Сидоров, обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Ростове-на-Дону 5 ноября 2017 года, объявил голодовку в зале суда.

В понедельник Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал вопрос о продлении меры пресечения ему и еще одному обвиняемому - Владиславу Мордасову. Сидоров объявил голодовку в знак протеста, назвав уголовное дело "политически мотивированным".

"Я хочу сделать официальное заявление под протокол, - приводит его слова член движения "Солидарность" Ирина Зенина, присутствовавшая на заседании. - Абсурд, устроенный следственным комитетом и сотрудниками ЦПЭ, которые сорвали нашу мирную акцию протеста, продолжается. Уже восемь месяцев с попустительства суда и прокуратуры нас ещё и обвиняют в покушении на массовые беспорядки. Я удивлён действиями органов правосудия, которые не только не хотят слышать наши доводы, но ещё и пытаются представить, как будто держат нас под стражей на законных основаниях. Я вижу, что это преследование имеет сугубо политический характер".

Сидорова и Мордасова задержали 5 ноября перед зданием правительства Ростовской области с плакатами "Верните землю погорельцам" и "Долой правительство". Сначала их арестовали на семь суток по административной статье, однако еще до окончания срока ареста завели на обоих уголовное дело. Активистов обвиняют в приготовлении к организации и участию в массовых беспорядках в рамках так называемой "революции Мальцева". По версии следствия, с помощью чата в телеграме "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" молодые люди планировали организовать в городе погромы, поджоги, нападения на полицейских и чиновников и вооруженный штурм здания правительства Ростовской области.

Сами обвиняемые, которые создали чат, заявляют, что 5 ноября планировали выйти к зданию правительства только с пикетом. За несколько дней до этого в чате появились люди, которые стали призывать к государственному перевороту, погромам и вооруженному сопротивлению полицейским. Из-за того, что таких сообщений было много, администраторы не удаляли их, а просто игнорировали.