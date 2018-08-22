Правозащитники призвали Меркель помочь журналистам в Азербайджане

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель потребовать от президента Азербайджана Ильхама Алиева освобождения азербайджанских журналистов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В заявлении правозащитников говорится, что Азербайджан является страной, где под стражу заключено наибольшее число работников СМИ. В частности, в тюрьме находятся восемь журналистов и два блогера, утверждают "Репортеры без границ".

Меркель 24 августа отправляется с визитом в Грузию, Армению и Азербайджан. Встреча с Алиевым запланирована на 25 августа.

В последнем рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ" Азербайджан занял 163-е место из 180.